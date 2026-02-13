大型犬をおんぶすることで考えられるリスク 1.飼い主の腰や背骨への大きな負担 大型犬の体重は20kgを超えます。犬種によって、30kgを超える犬もいます。 おんぶという不安定な体勢で大型犬を背負うということは、飼い主の腰や背骨への大きな負担を与える行為でもあります。 不安定な体勢で大型犬をおんぶしたことによって、「ぎっくり腰」「椎間板ヘルニア」「筋肉の損傷」などを引き起こす恐れがあります。 2.転倒による事