岐阜大学は2月12日、一般選抜の出願状況・志願倍率の確定版を発表しました。 【画像で見る】岐阜大学（2026年度） 一般選抜の志願状況・出願倍率 一覧はコチラ 前期日程では、700人の募集人員に対して2297人が出願し、倍率は3.3倍に。後期日程では、285人の募集人員に対し、2356人が出願し、倍率は8.3倍となっています。 教育学部全体の志願倍率は2.8倍、医学部医学科は4.3倍、応用生物科学部の生物圏環境学科は2.8倍、共同獣医