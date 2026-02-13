エミレーツ航空は、ドバイ〜コペンハーゲン線を6月1日から1日2往復に増便する。現在は1日1往復を運航している。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はドバイ発が6時間55分、コペンハーゲン発が6時間20分。コペンハーゲンからドバイ経由で、バンコクやバリ、マニラ、東京/羽田、プーケットなどの東アジアやコロンボ、マレなどの人気都市への接続を可能とする。■ダイヤEK153ドバイ（14：50）〜コペンハーゲン（19：45