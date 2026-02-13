画像提供：Apple TV Apple TV+で、Apple Original Filmsの映画「エタニティ」が配信された。 「エタニティ」は死後の世界を舞台にしたロマンティック・コメディ作品。亡くなった人々が「永遠」をどう過ごすかを決める分岐地にたどり着くという設定で、主人公のジョーンが、長年連れ添った夫ラリーと、新婚の頃に亡くなった最初の夫ルークの間で選択を迫られる様子を描く。 キャストは、エリザ