PayPayは、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、4月以降に実施するキャンペーンを発表した。 4月以降にスタートするキャンペーンとして、秋田県由利本荘市の中小企業でPayPayを使うと20%、大手企業では5%を還元する。期間は4月1日～4月30日まで。 対象となる支払い方法は、PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット。PayPay商品