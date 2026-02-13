XREALは、高性能ARグラス「XREAL 1S」のAmazonストアでの取り扱いを開始した。デバイス単体で2Dコンテンツを3Dに変換できることを特徴とする。カラーはミッドナイトブルーで、価格は6万7980円。 本製品は、自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、グラス単体で3DoFの空間スクリーン体験を実現。最大3msのM2P低遅延に対応している。また、自動調光機能により、外部機器なしでモード切り替えやカスタ