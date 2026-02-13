男子モーグルで2大会連続銅メダルを獲得した堀島行真(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が現地時間2月12日に行われ、日本の堀島行真が銅メダルを獲得した。優勝候補として出場した今回は、最後までライバルたちと接戦を演じた末に、2大会連続で表彰台に立った。 【写真】銅メダルを持つ堀島行真と解説の上村愛子さんとの2ショットを見る10日の予選では、トップの85.42点を記録。決