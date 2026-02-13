子どもたちが向かうのは…13日、石川県金沢市の如来寺です。小立野善隣館こども園の園児およそ100人が寺を訪れました。お釈迦様の遺徳を偲ぶ「涅槃会」石川県内の寺では、お釈迦様が亡くなったとされる入滅の日の2月15日を前に、その遺徳を偲ぶ「涅槃会」の法要が営まれます。13日、園児およそ100人が、寺に270年伝わる「涅槃図」を前に、吉田隆一住職から、お釈迦様にまつわる話を聞きました。いよいよ「涅槃団子まき」お釈迦様の