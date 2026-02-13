いちごさんバス佐賀県は、佐賀のブランドいちご「いちごさん」と表参道のカフェ・レストランとのコラボ企画「いちごさんどう」の5周年特別企画として、2月13日から15日までの3日間、「いちごさん」を使用したアフタヌーンティーを楽しみながら都内の名所を巡る特別企画「いちごさんバス」を開催する。開催に先立ち、2月12日に行われたメディア向け取材会では、実際に「いちごさんバス」に乗車し、車内で提供されるアフタヌーンティ