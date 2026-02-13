史上初のスラムダンクコンテスト3連覇を成し遂げ、今季途中にブルズと2WAY契約を結んだマック・マクラング（27）が12日（日本時間13日）に米バスケサイト「HoopsHype」のインタビューに応じた。チームメートである河村勇輝について言及した。23年からスラムダンクコンテストで史上初の3連覇を達成したマクラング。26年2月にブルズと2WAY契約を結んだ。同じ2WAY契約の河村について「最高の選手。彼は素晴らしいし大好きだ」と