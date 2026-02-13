東京Vの城福浩監督が15日の柏戦へ向けて取材対応。「柏は昨年一番やられた相手。差を感じて失望を感じた試合もあった。でも、4度目の対戦だった試合は手応えがあった。何が足りなかったか、点を取るのには何をするか、今年積み上げることと合致する。成長が感じられればいい」と、抱負を口にした。さらに、今年はキャンプから走力アップに取り組み、昨年の倍以上走っているという。百年構想リーグ開幕戦の水戸戦は、J1でトップ