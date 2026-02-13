ボートレースの「令和7年優秀選手表彰式典」が13日、都内で行われた。最優秀選手、最多賞金獲得選手、記者大賞桐生順平（39＝埼玉、いずれも2回目）「舟券を買ってくれるお客さんに対して、どれだけいいレースができるか、魅力あるレースができるかというのを常に考えている。今年も舟券に絡めるように頑張ります」最優秀新人選手石本裕武（25＝大阪）「記念を走らせていただける機会がちょっとずつ増えてきてい