3月開催のWBCに向けて行われる侍ジャパン宮崎事前合宿に、アドバイザーとして参加するパドレスのダルビッシュ有投手（39）が13日、宮崎入りした。チャーター機で宮崎空港に到着。横付けされた大型バスに乗り込んだ。合宿の日程は2月14〜24日（サンマリン宮崎、16、20日休養日）で初日の14日から全日程で参加する予定。「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手たちに伝えられたらと思っ