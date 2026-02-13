ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が９日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。この日は、昨年のＭ−１グランプリで準優勝を飾り脚光を浴びているドンデコルテ・小橋共作、渡辺銀次がゲスト出演。ブレークの実感を聞かれた小橋は「めちゃくちゃ忙しくて。体感では７０倍ぐらい仕事が増えたんですよ。どれぐらい増えたのかなって調べてみたら、４倍でした…」と笑わせた。進行を務めた平成ノブシコブ