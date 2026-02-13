人生でしばしば遭遇する逆境を乗り越えるには何が必要か。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「もう自分の足では歩けないと知ったとき、僕は少しも落ち込まなかった。それは気力や精神力によるものではなく、それまで多くの本から学んだ力が僕を支えてくれたからだ」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）の一部を再編集した