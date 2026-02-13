ドジャースの攻守の柱となっているウィル・スミス捕手（３０）が３連覇への決意を口にした。ＭＬＢネットワークの「ホットストーブ」に出演し「今年の目標は明らかにそれだ。ドジャースにとって毎年変わらない。僕らのクラブハウスは本当に才能ある選手が集まっている。みんないいやつさ。各チームが我々を狙ってベストを尽くして攻めてくる。でも僕らはそれに慣れている。エキサイティングな年になるはずさ」とシーズンを楽しみ