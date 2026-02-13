元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が１３日、石川・輪島市の門前高校を訪れ、能登半島地震復興支援活動を行った。今回の活動は、日本サッカー協会（ＪＦＡ）の能登半島地震復興支援プロジェクトの一環で、前日１２日は同県内七尾市の朝日小学校を訪問。この日も元日本代表の井原正巳氏、中西永輔氏ともに活動を行い、同高１年生と２年生の授業でサッカーを指導した。武田氏は「震災後、人口が減少する地域の中でも参加したみん