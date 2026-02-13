精神医療の現場では、虐待を受けた人にどのような治療を行っているのか。ノンフィクション作家の黒川祥子さんは「たとえば親に虐待を受けた少年の治療の一環では、精神療法である『森田療法』に基づく日記療法が使われている」という――。※本記事に登場する事例については個人情報保護のために一部を改変しています。■穏やかな空間が広がるクリニック愛知県大府(おおぶ)市。JR大府駅から徒歩30分ほどの畑に囲まれた小高い丘に、