NPBエンタープライズが12日にアドバイザー就任を発表野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーに就任したパドレスのダルビッシュ有投手が13日、WBC直前合宿が行われる宮崎入りした。一般の航空機でなく、チャーター機で到着。選手として選出されていないが、異例の形で今大会も代表に貢献する。黒のキャップにサングラスをかけ、ブラウンコーデで颯爽と宮崎に降り立った。NPBエンタープライズは12日、ダルビッシュのアドバイ