【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの城咲仁（48）と加島ちかえ（37）が2月13日、Instagramを更新。第1子となる女児が誕生したことを報告した。【写真】48歳元ホストのタレント、産まれたばかりの第1子との3ショット◆城咲仁＆加島ちかえ、第1子誕生を報告城咲と加島は「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました。女の子です」と連名で報告。「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と体調につ