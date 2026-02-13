【女子旅プレス＝2026/02/13】長野県・軽井沢駅北口の新たな商業施設「軽井沢T-SITE」が、2026年3月17日（火）にグランドオープン。飲食店や温浴施設などバラテティに富んだ17店舗が出店する。【写真】新感覚の女子旅が叶う！「星野リゾートBEB5 軽井沢」宿泊レポ◆軽井沢駅直結の新スポット「軽井沢T-SITE」同施設は、信州の魅力を体感できる飲食テナント、物販店舗のほか、旅の疲れを癒す温浴施設や宿泊施設などで構成。敷地面