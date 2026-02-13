スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパンは、2026年2月16日から2月28日までの間、リンドールなどのチョコレートを専用カップに詰め放題できる『PICK&MIX詰め放題』を開催する。なくなり次第終了。【すべての画像はこちら】リンドールの春限定フレーバー「さくら&クリーム」「スプリング」も詰め放題の対象!〈リンツの大人気企画『PICK&MIX詰め放題』〉