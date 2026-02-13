カルビーは、「食塩不使用」と「素材のおいしさ」を追求した「休塩おやつ」シリーズ2品を新パッケージで展開する。『miino そら豆プレーン』は2月23日(月)より全国のコンビニエンスストアで期間限定発売し、3月16日(月)からはコンビニエンスストア以外の店舗でも数量限定で発売する。『Jagabee プレーン』は3月16日(月)週より全国でリニューアル発売する。【食塩不使用『Jagabee プレーン』の画像を見る】価格はいずれもオープン価