あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「因縁生起」の略語は？「因縁生起」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「縁起」でした！縁起とは「因縁生起（いんねんせいき／いんねんしょうき）」を略した言葉。もとは仏教用語で、すべてのもの