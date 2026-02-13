あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ワンレングス」の略語は？「ワンレングス」の略語はなんでしょうか？ヒントは、女性の髪型のことです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ワンレン」でした！ワンレンとは、髪型の種類ひとつ。外側の髪をいちばん長くし、内側へ行くほど短くするこ