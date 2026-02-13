漫画家の吾嬬竜孝さんが、２０２５年９月に亡くなっていたことが１３日、分かった。この日、「コミックＮｅｗｔｙｐｅ（ニュータイプ）」の公式Ｘ（旧ツイッター）で「【訃報】吾嬬竜孝先生逝去のお知らせ」の表題のもと発表された。同Ｘでは「２０２５年９月、漫画家の吾嬬竜孝先生が逝去されました。『ダッフルコートアーミー』第１９話執筆中の急な訃報に接し、編集部一同深い悲しみを禁じ得ません」と連載を手がける中