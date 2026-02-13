巨人は１３日、１軍メンバーが宮崎から沖縄に移動した。チーム最年長の坂本勇人内野手と田中将大投手、地元沖縄出身の大城卓三捕手らが那覇空港に到着した。キャンプ地を那覇に移して１４日から再スタート。３月１日の打ち上げまでに練習試合、オープン戦含め実戦７試合を予定していて、シート打撃も含めると実戦漬けのキャンプになり、チーム内競争が本格化する。