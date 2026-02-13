福岡県ではインフルエンザの感染者が増えていて、流行期が続いています。福岡県の「インフルエンザ警報」は12週連続となりました。福岡県によりますと、8日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり46.83人でした。前の週と比べて1.53倍に増加していて、福岡県は12週連続で「インフルエンザ警報」を発表しています。感染者数が前の週を上回るのは4週連続です。地区別では、福岡が55.