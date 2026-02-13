良かれと思ってしているメイクが、なぜか疲れて見える……。そんなふうに感じたことがありませんか？ そう感じたら、メイクを見直したいタイミングに来ています。美容ライターの遠藤幸子が、老け見えを加速させやすい“メイクの誤解ワースト5”と、今の顔に合う解決策を紹介します。◆誤解? 厚塗りファンデでをシミをカバー40代になると、シミやくすみを「全部消したい」と思うあまり、カバー力重視でファンデを厚塗りしたく