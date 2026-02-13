今日13日の道内は、道央や道南を中心に広く雪や雨が降っていますが、明日14日(土)日中には天気は回復し、全道的に穏やかな天気となりそうです。しかし15日(日)は暖かい空気が流れ込む中で天気が崩れ、降るものは雨やみぞれが主体となるでしょう。なお、週明け16日(月)には寒気が入り気温は平年並みに戻ります。また、道北や道央を中心にまとまった雪の量となるおそれがあるため、最新の気象情報に注意して下さい。日曜日は広く雨