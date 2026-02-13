アイドルグループ#Mooove!のリーダーを務めながら、148cmのカラダをダイナミックに生かした表現で人気を博す姫野ひなの。根っからの前向きな性格で、ついた異名は「ポジティブマスター」。アイドル活動だけでなく、グラビアでもポジティブな姿勢で果敢にチャレンジしている。グラビアムックPARADE2026冬号の撮影で相対したのは、女性に宿る"少女性"を引き出す手腕が光る青山裕企氏。「かくれんぼ」をテーマに大人2人が隠れたり追