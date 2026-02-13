俳優・アーティストののんが11日、オフィシャルブログを更新。女優・丘みつ子と満面の笑みの撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ８人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深夜０：24）に出演中ののん。 この日、「秘伝の」と題してブログを更新すると、同ドラマで共演する丘に「皮から作る水餃子のレシピを教わって