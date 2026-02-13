交流や交際の気配どころか、ドラマや映画での共演歴もない平手友梨奈（24才）と神尾楓珠（27才）による結婚報告に、とにかく驚いたという感想とともに、公表された2ショット写真によって2人が似ているとの声がSNSを中心に上がっている。それまで言われたことがなかったのに、なぜ似ているという感想が広がったのか、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。【写真】字も似ている！2人の直筆署名を見る＊＊＊元欅坂46の女優