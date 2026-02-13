IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。今回の舞台は、北九州市八幡東区。まずは「八幡」の地名発祥の地と言われる豊山八幡神社を訪れた。神社が1400年の歴史を誇り、「鉄のしめ縄」や「鉄の弓矢」などが鉄の街のランドマークとして作られたことを聞いた基は「歴史を知れば知るほど魅力が伝わってくる。（その歴史を）知っているのと知らないのでは大き