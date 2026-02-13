１３日午後に行われた中道改革連合の代表選での階猛・元総務政務官の決意表明全文は以下の通り。皆さん、こんにちは。この度立候補しました階猛です。総選挙からまだ１週間も経っていません。新人の方、元職の方におかれましては、議員会館の部屋も決まっていらっしゃらないかもしれません。そうした中の超短期間のこの代表選挙、私も皆様にまずもって申し上げたいのは、本当に厳しい選挙中、勝ち上がってこられたことそれに対