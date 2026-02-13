学歴詐称問題を巡って、警察から任意の事情聴取を受けている静岡・伊東市の田久保前市長。警察は、市議会議長などに見せたとされる“疑惑の卒業証書”の提出を求めていましたが、田久保前市長の代理人弁護士によりますと、12日に提出を拒否する回答書を提出したことが分かりました。提出拒否の理由について「証拠隠滅の意図はなく、事務所で保管しているので捜査段階では渡せないという認識」と述べています。田久保前市長は13日朝