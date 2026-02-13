家族が亡くなったら、家族が生前利用していた保険サービスだけでなく、会社が契約している保険の確認も必要です。相続税の対策も行いましょう。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、相続が発生した際のお金の手続きについて解説します。生命保険に加入しているか、