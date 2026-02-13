マツダの「ちいさい高級車」ベリーサに注目！クルマは新しいほど高性能なのは間違いありません。しかし、最近はトヨタ「ヤリス」やホンダ「フィット」といったコンパクトカーでも、装備を充実させると200万円を超えるのが当たり前となっており、「コンパクトカー＝安くて手軽」という常識が通用しない時代になっています。そこで予算を抑える選択肢として中古車が注目されますが、なかには現役時代よりも、今、改めて評価され