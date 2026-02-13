福岡東署は13日、福岡市東区唐原3丁目付近の公園で同日午前7時50分ごろ、登校中の小学生男児が見知らぬ男から「その帽子いいね」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60代、黒色キャップ帽、灰色のダウンジャケット、黒色の細身のズボンを着用。