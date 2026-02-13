14日、薩摩地方は朝は晴れるものの、日中には雲が広がり、夕方から夜にかけて雨となる見込みです。大隅地方も朝は晴れますが、日中は雲が増え、夜は広い範囲で雨となるでしょう。種子島・屋久島地方も朝は晴れ、日中に雲が増えて、夜は雨の所がありそうです。奄美地方は朝から広く晴れますが、午後は雲の目立つ時間があり、夜には奄美や古仁屋で雲が広がる見込みです。週間予報では、日曜日は薩摩・大隅・種子屋久で午前は雨、午