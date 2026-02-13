タイで合宿中の宮澤美咲が自身のインスタグラムを更新。「今日はパー5どんなライでも直ドラで」との覚悟を記すと、フェアウェイから放った“直ドラ”4連発を動画で投稿した。【動画】宮澤美咲の直ドラショット4連発！ 圧巻の高弾道ボール中には池越えのスリリングなショットもあったが、いずれもボールだけをクリーンに捉えたナイスショット。「そのおかげか今年初のイーグルとれました」と、成果を報告。最後の写真では8ホールを