中道改革連合は13日、元立憲民主党・幹事長の小川淳也氏を新代表に選出しました。党本部前から中継です。新代表には、54歳で当選8回目の小川淳也氏が選ばれました。新代表選出の熱気もつかの間、すぐにも山積みの課題に向き合っていくことになります。中道改革連合・小川新代表「大変厳粛な、過酷な職責を全身全霊をもって引き受け、邁進（まいしん）してまいりたい、その決意でございます」小川新代表はまた、18日から始まる特別