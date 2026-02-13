神奈川県箱根町で断続的に続いている大規模な断水で、町は、家庭などへ供給する水を貯めておく配水池の水位が回復したため、13日から断水をしないと発表しました。【映像】給水所で給水する町民（実際の様子）箱根町は、9日の寒波の影響で水道管が破裂するなどの被害が相次ぎ、水を貯める配水池の水位が下がったことを受け、土産店や旅館などが立ち並ぶ湯本地域で10日から断続的に断水しています。町はこれまでに実施した断