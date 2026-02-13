日本相撲協会は１３日、元幕内大翔鵬（３１）＝本名チミデレゲゼン・シジルバヤル、追手風部屋＝が引退届けを提出し、受理されたと発表した。大翔鵬はモンゴル・ウランバートル出身。２０１３年３月場所で初土俵を踏み、１６年１１月場所で新十両。１９年３月場所で新入幕を果たした。最高位は前頭９枚目。