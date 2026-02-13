林芳正総務相は13日、ホテルや旅館に泊まる人に課す宿泊税を、沖縄県と全国10市町村が新設することに同意した。沖縄県は宿泊料の2％（上限2千円）を徴収する定率制を採用。都道府県で定率制を導入するのは初めて。総務相が宿泊税に同意したのは計54自治体となった。沖縄県は2027年2月開始予定。修学旅行や、部活動などの宿泊客からは徴収しない。沖縄県では石垣市など5市町村も今回、定率制を導入。5市町村については税率を県0