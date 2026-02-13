気象台は、午後4時13分に、なだれ注意報を盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市