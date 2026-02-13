元テレビ東京の森香澄が１２日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」に出演。実際にあったＳＮＳのＤＭナンパについて実体験を語った。森は吉村崇から「ＤＭナンパある？」「絶対あるよ、著名人から」などとツッコまれ、「まあまあ、もちろんありますよ。リアクションとか…」とリアクションでの反応はあるとした。そのときはどうする？と聞かれると「無視。そんなのには引っかからない」と断言した。相席スタート山添寛