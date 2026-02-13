お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。自身の“出会い”の方法に共演者が驚きの声を上げた。同番組では、コンプライアンスが厳しい昨今、普段言えないことを謙虚に打ち明ける人気企画「小さい声なら言える会」を実施。「エバース」の2人の他、「たくろう」、「EXIT」兼近大樹、「さや香」新山、「レインボー」ジャンボたかお、お笑い芸人の岡野