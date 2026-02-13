千葉県匝瑳市議会の副議長がコンビニ店でインスタントコーヒー1瓶を盗んだとして逮捕された事件で、副議長が「過去にも万引きをしたことがある」と話していることが分かりました。【映像】逮捕された匝瑳市議会副議長匝瑳市議会で副議長を務める増田正義容疑者（70）は、先月、市内のコンビニ店で581円のインスタントコーヒー1瓶を盗んだ疑いが持たれています。その後の警察への取材で、増田容疑者が「過去にも万引きをした