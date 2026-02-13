中国軍当局者に呼びかけるスパイ募集動画のスクリーンショット。CIAが12日に公開/CIA（CNN）米中央情報局（CIA）が中国人スパイの勧誘活動を強化している。12日に新たに公開された中国語の動画は、政府の汚職や習近平（シーチンピン）国家主席による軍上層部の大規模な粛清に幻滅している可能性のある中国軍当局者に直接訴えかける狙い。CIA当局者はCNNに対し、動画は架空の中堅の軍当局者が「自身の価値観に忠実であり続け、もっ